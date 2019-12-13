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13.12.2019  08:35   

Игорь Терехов: Городская власть поможет жильцам проблемного общежития

Городская власть намерена оказать помощь жильцам общежития государственного учебного учреждения «Региональный центр профессионального образования швейного производства и сферы услуг Харьковской области», которое находится на ул. Селянской, 25.


// city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с жильцами, которые хотели бы приватизировать свои комнаты, но не имеют такого права, поскольку общежитие принадлежит Министерству образования и науки Украины.

По их словам, это здание при ПТУ №30 когда-то принадлежало ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Т. Г. Шевченко». В 1992 году предприятие передало часть общежития Министерству образования, в 1997 - еще часть. Там жили работники ПТУ, студенты. В настоящее время в общежитии проживают, в основном, люди, которые уже не имеют отношения ни к заводу, ни к училищу - всего 210 человек. Фактически они являются съемщиками жилплощади. Все их попытки приватизировать комнаты неизменно заканчивались неудачей, поскольку общежитие не находится в коммунальной собственности.

Во время встречи Игорь Терехов сообщил, что городская власть заинтересована в том, чтобы здание перешло из государственной собственности в коммунальную.

«Мы направим в Министерство образования письма, чтобы общежитие передали городу, и будем юридически сопровождать все необходимые процессы. Если это произойдет, то горсовет примет все решения, чтобы люди могли приватизировать свою жилплощадь. Пока же попытаемся помочь жильцам общежития в каких-то моментах, например, в их отношениях с «Харьковоблэнерго», поможем сделать техпаспорт здания и помещений.  Мы заинтересованы в том, чтобы у людей были нормальные условия проживания», - отметил Игорь Терехов.

 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, приватизация, общежитие, харьков
 
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