В харьковском Хозяйственном суде появился виртуальный сотрудник, позволяющий «клиентам» обращаться из-за пределов страны

В мессенджер Telegram появился Чат-бот Хозяйственного суда Харьковской области, который поможет в освоении коммуникации с судом.
Как сообщили в пресс-службе суда, с целью улучшения налаживания обратной связи и удобства посетителей суда было создано Telegram-bot. Это автоматизированная система для общения с посетителями платформы. «Виртуальный помощник сможет сэкономить Ваше время и пригодится, если Вы находитесь за пределами страны, нет возможности позвонить в учреждения или не можете дозвониться» - сообщает «ЗиБ» .
Чтобы присоединиться к чат-бота, нужно установить на смартфоне мессенджер Telegram, ввести в строке поиска «Хозяйственный суд Харьковской области» или перейти по ссылке.
С помощью сервиса можно узнать, где находится суд, реквизиты для уплаты судебного сбора, рабочие номера телефонов руководства суда и секретаря или помощника судьи. Также для более
эффективной коммуникации с участниками судебного процесса, работает функция Информационная поддержка, благодаря которой гражданин может через чат бот обратиться в суд для решения вопроса, отправив сообщение в телеграмме. Для этого нужно зайти в раздел «Информационная поддержка», Вас перенаправит в чат, где ответственный работник ответит на Ваши вопросы относительно движения дел или на любое другое, что касается работы суда.
Связаться с виртуальным помощником можно по ссылке .
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