В харьковском Хозяйственном суде появился виртуальный сотрудник, позволяющий «клиентам» обращаться из-за пределов страны

13.12.2019 14:24

В мессенджер Telegram появился Чат-бот Хозяйственного суда Харьковской области, который поможет в освоении коммуникации с судом.

Как сообщили в пресс-службе суда, с целью улучшения налаживания обратной связи и удобства посетителей суда было создано Telegram-bot. Это автоматизированная система для общения с посетителями платформы. «Виртуальный помощник сможет сэкономить Ваше время и пригодится, если Вы находитесь за пределами страны, нет возможности позвонить в учреждения или не можете дозвониться» - сообщает «ЗиБ» .

Чтобы присоединиться к чат-бота, нужно установить на смартфоне мессенджер Telegram, ввести в строке поиска «Хозяйственный суд Харьковской области» или перейти по ссылке.

С помощью сервиса можно узнать, где находится суд, реквизиты для уплаты судебного сбора, рабочие номера телефонов руководства суда и секретаря или помощника судьи. Также для более