В Индустриальном районе почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Мероприятия, посвященные Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прошли 12 декабря в Индустриальном районе.
Во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» состоялся концерт. Заместитель председателя райадминистрации Елена Великанова от имени главы района поблагодарила ликвидаторов за их подвиг и пожелала крепкого здоровья и бодрости духа.
«Чернобыльская катастрофа привела к значительным человеческим жертвам. Но масштабы последствий аварии могли быть значительно больше, если бы не мужество и самопожертвование сотен тысяч ликвидаторов. Рискуя собственным здоровьем, а иногда и жизнью, они выполняли свой долг и защищали человечество от распространения радиации. Низкий вам за это поклон», - сказала Елена Великанова.
Она вручила активистам-чернобыльцам грамоты председателя Администрации Индустриального района и подарки.
Кроме того, для детей чернобыльцев выступили воспитанники ДДЮТ «Исток», дети посмотрели спектакль театра-студии «Детский квартал» и получили сладкие подарки.
После церемонии награждения и концерта участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку «Пострадавшим от Чернобыльской трагедии». Также для ликвидаторов был организован поминальный обед.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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