13.12.2019 15:25

В Индустриальном районе почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Мероприятия, посвященные Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прошли 12 декабря в Индустриальном районе.



://city.kharkov.ua/

Во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» состоялся концерт. Заместитель председателя райадминистрации Елена Великанова от имени главы района поблагодарила ликвидаторов за их подвиг и пожелала крепкого здоровья и бодрости духа.



«Чернобыльская катастрофа привела к значительным человеческим жертвам. Но масштабы последствий аварии могли быть значительно больше, если бы не мужество и самопожертвование сотен тысяч ликвидаторов. Рискуя собственным здоровьем, а иногда и жизнью, они выполняли свой долг и защищали человечество от распространения радиации. Низкий вам за это поклон», - сказала Елена Великанова.



Она вручила активистам-чернобыльцам грамоты председателя Администрации Индустриального района и подарки.



Кроме того, для детей чернобыльцев выступили воспитанники ДДЮТ «Исток», дети посмотрели спектакль театра-студии «Детский квартал» и получили сладкие подарки.



После церемонии награждения и концерта участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку «Пострадавшим от Чернобыльской трагедии». Также для ликвидаторов был организован поминальный обед.