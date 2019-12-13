13.12.2019 16:02

Геннадий Кернес встретился с Сергеем Бубкой (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 декабря, провел встречу с легендарным спортсменом-легкоатлетом, президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.



// city.kharkov.ua

Мэр рассказал о том, как городская власть занимается развитием физкультуры и спорта в городе.

«Харьков уже стал спортивной столицей Украины: мы проводим множество соревнований, в том числе крупный марафон, поддерживаем спортсменов и олимпийское движение, различные спортивные федерации. Также в Харькове организована спортивная школьная лига. Мы устанавливаем спортплощадки, уличные тренажеры, реконструировали около 100 школьных стадионов, развиваем экстремальные виды спорта. В общем, в городе очень много делается для популяризации здорового образа жизни», - отметил Геннадий Кернес.



Также городской голова напомнил, что в Харькове был построен первый в Украине Велоцентр, и в следующем году в районе Лесопарка будет достроена 36-километровая велодорожка.



«Вы исповедуете философию здорового образа жизни, и поверьте, очень заметно, что она существует и дает конкретные результаты. То, что вы делаете для спортсменов, для школ и детей, для жителей города - это очень важно», - подчеркнул в свою очередь Сергей Бубка.