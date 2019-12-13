Зеленский назначил на Харьковщине нового судью

Новым президентом женщин-судей назначено вдвое больше, чем мужчин.
Соответствующий указ №899 / 2019 опубликован на сайте главы государства.
С декабря судьей Первомайского районного суда Харьковской области назначена Елена Журавель.
Напомним, что в сентябре текущего года аа должность судьи Московского районного суда Харькова назначена Алевтина Задорожная, на должность судьи Коминтерновского районного суда Харькова - Светлана Ященко, а на должность судьи Лозовского горрайонного суда Харьковской области - Алексей Попов.
В октябре на должность судьи Балаклейского районного суда Харьковской области назначен Юрий Феленко, на должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области – Ирина Березовская.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: