13.12.2019 16:26

Зеленский назначил на Харьковщине нового судью

Новым президентом женщин-судей назначено вдвое больше, чем мужчин.



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Соответствующий указ №899 / 2019 опубликован на сайте главы государства.

С декабря судьей Первомайского районного суда Харьковской области назначена Елена Журавель.

Напомним, что в сентябре текущего года аа должность судьи Московского районного суда Харькова назначена Алевтина Задорожная, на должность судьи Коминтерновского районного суда Харькова - Светлана Ященко, а на должность судьи Лозовского горрайонного суда Харьковской области - Алексей Попов.

В октябре на должность судьи Балаклейского районного суда Харьковской области назначен Юрий Феленко, на должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области – Ирина Березовская.