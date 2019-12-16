16.12.2019 15:49

Игорь Терехов: С проблемой наркомании можно справиться только общими усилиями

Первый вице-мэр Харькова обсудил с инициативной группой создание социального патруля.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 16 декабря, обсудил с инициативной группой создание социального патруля, который будет бороться с распространением наркотиков в Харькове.

«Начнем с пилотного проекта в Индустриальном районе, а потом планируем, что этот опыт распространится на весь город, чтобы мы эффективно боролись с наркоманией. Городской голова Геннадий Кернес принял решение, что мы обязаны бороться с этим явлением, потому что это бич, который убивает наше молодое поколение. Поэтому будет создана общественная организация, у ее членов будут соответствующие документы. Сегодня это 20 человек, а дальше будем набирать волонтеров, неравнодушных людей. Будем честными: работы только правоохранительных органов, чтобы противостоять этому явлению, мало. Чтобы бороться эффективно, надо на эту проблему навалиться всем», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, социальный патруль будет задерживать тех, кто делает так называемые закладки, и покупателей наркотических веществ. Также у патрульных будут баллончики для закрашивания на домах и зданиях электронных адресов, по которым продаются наркотики.

Во время сегодняшней встречи стороны также обсудили необходимость создания ресурсных центров для лечения и реабилитации наркозависимых.

«Процент эффективности лечения составляет всего лишь 6-7%, но даже эти небольшие цифры - это спасенные жизни людей», - подчеркнул Игорь Те