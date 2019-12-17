Главная Новости Власть В Харькове увеличится материальная помощь на погребение
17.12.2019  12:21   

В Харькове увеличится материальная помощь на погребение

Размер пособия на 2020 год увеличится на 15 % решили на очередном заседании харьковского исполкома


// facebook

Сумма материальной помощи на похороны в размере 1520 гривен заложена в проекте решения исполнительного комитета Харьковского горсовета от 16 декабря. Его рассмотрят на сессии 18 декабря. 

"Установить с 01.01.2020 размер пособия на погребение некоторых категорий лиц исполнителю волеизъявления умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего, исходя из стоимости ритуальных услуг, но не выше 1520 гривен, за счет средств бюджета города Харькова", - сказано в проекте решения исполкома.

Напомним, пособие на погребение могут получать родственники людей, которые не были застрахованы в системе общеобязательного государственного соцстрахования, а также тех, кто не достиг пенсионного возраста и на момент смерти не работал, не находился на службе, не зарегистрирован в центре занятости как безработный. На этот вид помощи могут рассчитывать и харьковчане, хоронящие тех, кто не имел право на получение пенсии или государственной соцпомощи согласно закону.

В 2019 году материальная помощь на погребение составляет 1340 гривен.

Источник:   2day.kh.ua
 Тэги:  помощь, харьков, исполком, решение
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
13.12 Власть В харьковском Хозяйственном суде появился виртуальный сотрудник, позволяющий «клиентам» обращаться из-за пределов страны 19.11 Общество Умерших харьковчан будут считать по-новому 13.11 Общество Национальный корпус - гуманитарная помощь жителям Золотого (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 