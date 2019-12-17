17.12.2019 12:21

В Харькове увеличится материальная помощь на погребение

Размер пособия на 2020 год увеличится на 15 % решили на очередном заседании харьковского исполкома



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Сумма материальной помощи на похороны в размере 1520 гривен заложена в проекте решения исполнительного комитета Харьковского горсовета от 16 декабря. Его рассмотрят на сессии 18 декабря.

"Установить с 01.01.2020 размер пособия на погребение некоторых категорий лиц исполнителю волеизъявления умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего, исходя из стоимости ритуальных услуг, но не выше 1520 гривен, за счет средств бюджета города Харькова", - сказано в проекте решения исполкома.

Напомним, пособие на погребение могут получать родственники людей, которые не были застрахованы в системе общеобязательного государственного соцстрахования, а также тех, кто не достиг пенсионного возраста и на момент смерти не работал, не находился на службе, не зарегистрирован в центре занятости как безработный. На этот вид помощи могут рассчитывать и харьковчане, хоронящие тех, кто не имел право на получение пенсии или государственной соцпомощи согласно закону.

В 2019 году материальная помощь на погребение составляет 1340 гривен.