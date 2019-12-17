17.12.2019 13:39

Игорь Терехов: Харьков продолжит развивать сотрудничество с Израилем (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 17 декабря, провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом.



//city.kharkov.ua

В ходе встречи стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

Первый вице-мэр отметил, что сегодня приоритетным направлением работы городской власти является построение системы безопасного и «умного» города, а также развитие транспортной инфраструктуры, в частности, обновление автобусного и трамвайного парков. Отдельным стратегическим направлением работы города является модернизация коммунальных предприятий «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал».

«Мы в этом направлении работаем с Мировым банком, но можем рассмотреть и другие инвестиции для этой сферы. Также сегодня город работает над созданием Ситуационного центра, и в этом вопросе мы, в том числе, перенимаем опыт Израиля. Наши специалисты уже ознакомились и высоко оценили ряд израильских технологий, начиная от системы безопасности на дорогах, видеонаблюдения и поддержания порядка на улицах города, а также предотвращения террористических угроз. Любой инвестор, который приходит в город, а также его жители должны быть защищены», - подчеркнул первый вице-мэр.

В свою очередь посол предложил привлечь израильских специалистов для обустройства парковок в Харькове. «У нас есть система парковки в мобильном телефоне. Она очень удобная, можно отслеживать, когда и где припарковался человек и что он заплатил за парковку. Возможно, это поможет решить проблему с заторами и разгрузить трафик на дорогах», - отметил Джоэл Лион.

Игорь Терехов пообещал, что город рассмотрит интересные израильские технологии в этом вопросе.

Также стороны обсудили культурную составляющую сотрудничества, в частности, участие харьковских и израильских артистов в различных фестивалях и культурных мероприятиях, проводимых в Израиле и Харькове. Первый вице-мэр сообщил, что городская власть уже сейчас ведет активное сотрудничество и оказывает поддержку израильским представительствам. Так, в мае в городе пройдет совместная архитектурная выставка «Харьков -Тель-Авив», посвященная эпохе конструктивизма.

Кроме того, Игорь Терехов отметил, что в Харькове работает Консульство Государства Израиль, и предложил в связи с этим назначить Почетного консула Израиля в Харькове. Посол пообещал рассмотреть этот вопрос.

В завершение встречи Джоэл Лион пригласил представителей городской власти Харькова принять участие в Конференции мэров, которая пройдет в Израиле в июне.