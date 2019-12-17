17.12.2019 13:49

Игорь Терехов встретился с экспертами ОБСЕ (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 17 декабря, встретился с экспертами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Харькове.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр пообщался с руководителем Харьковской команды ОБСЕ Ольгой Скриповской, ее заместителем Алмиром Механовичем и наблюдателем Харьковской команды ОБСЕ (политический анализ) Кристофом Фортье-Ги.

Ольга Скриповская отметила, что работает в ОБСЕ давно, а в Харькове - с начала этого года. Цель визита в городской совет – представить команду миссии и обсудить вопросы и ситуации, связанные с «Формулой Штанмайера» и земельной реформой, как это может повлиять на безопасность и отразиться на работе власти.

Игорь Терехов сообщил, что каждый имеет право выражать свою позицию, земельная реформа не касается города, а после обострения внутренней политической ситуации вокруг «Формулы Штанмайера» депутаты Харьковского городского совета первыми утвердили обращение к Президенту Украины, чтобы поддержать его решение в поисках мира.

«Нужно заканчивать военные действия. Харьков прошел разное - было кровопролитие, много людей погибло в зоне АТО, город принял большое количество вынужденных переселенцев. Поэтому, ничто так не волнует харьковчан, как мир. Донецк и Луганск - украинская территория. Нужно, чтобы там был порядок и стабильность», - отметил первый вице-мэр.

Он сказал, что городской совет окажет необходимую информационную поддержку миссии для мониторинга безопасности ситуации в регионе и подчеркнул, что власть готова к местным выборам и продолжит развитие Харькова во всех направлениях.

Справка. ОБСЕ (англ. OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe) - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая занимается вопросами безопасности и объединяет 57 стран в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Штаб-квартира ОБСЕ расположена в Австрии (Вена).

Постоянный совет ОБСЕ одобрил решение о направлении в Украину специальной мониторинговой миссии по запросу Правительства Украины 21 марта 2014 года. Представительства Специальной мониторинговой миссии находятся в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Черновцах, Луганске и Киеве (главный офис).