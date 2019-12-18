Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 18 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы сессии зарегистрировался 71 депутат. В повестку дня включены 113 вопросов и «Разное».
Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: