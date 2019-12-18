Началась сессия Харьковского городского совета

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 18 декабря Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 декабря Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.