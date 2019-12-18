Главная Новости Власть Началась сессия Харьковского городского совета
18.12.2019  10:07   

Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 18 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировался 71 депутат. В повестку дня включены 113 вопросов и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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