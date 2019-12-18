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18.12.2019  10:25   

Бюджет города Харькова уточнен на очередной сессии горсовета

В решение 31 сессии городского совета от 27 ноября №1814/19 внесены изменения, уточняющие расходование средтсв.


://city.kharkov.ua/

Принятию решения предшествовал ряд вопросов по поводу источников финансирования городских программ. Одним из обсуждаемых вопросов были так называемые "другие" средства, которые поступают не от налогов и не от государсвенных субвенций.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, это средства, которые пришли от ценных бумаг так называемого муниципвльного займа.

В бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа дополнительно привлекаются средства сроком до 3 лет. Объем эмиссии муниципального займа — 31 млрд грн. Процентная ставка за пользование привлеченными средствами составит не выше 22% годовых.

Напомним, что национальное рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг города Харькова на уровне uaA+ с прогнозом «стабильный», что позволяет достаточно уверенно размещать облигации среди инвесторов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  бюджет, город, харьков, займ, облигации
 
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