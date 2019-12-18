Бюджет города Харькова уточнен на очередной сессии горсовета

В решение 31 сессии городского совета от 27 ноября №1814/19 внесены изменения, уточняющие расходование средтсв.
Принятию решения предшествовал ряд вопросов по поводу источников финансирования городских программ. Одним из обсуждаемых вопросов были так называемые "другие" средства, которые поступают не от налогов и не от государсвенных субвенций.
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, это средства, которые пришли от ценных бумаг так называемого муниципвльного займа.
В бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа дополнительно привлекаются средства сроком до 3 лет. Объем эмиссии муниципального займа — 31 млрд грн. Процентная ставка за пользование привлеченными средствами составит не выше 22% годовых.
Напомним, что национальное рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг города Харькова на уровне uaA+ с прогнозом «стабильный», что позволяет достаточно уверенно размещать облигации среди инвесторов.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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