Город получил средства на инсулин, льготы и зарплату

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2019 год.
Соответствующее решение было принято сегодня, 18 декабря, на сессии горсовета.
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, из государственного бюджета в бюджет города Харькова поступили субвенции на:
- выплату заработной платы работникам коммунальных некоммерческих предприятий здравоохранения - 25 млн грн;
- возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина для больных сахарным и несахарным диабетом - 10 млн грн;
- предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, обращения с бытовыми отходами, установку узлов учета воды и тепловой энергии - 13,5 млн грн;
- проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа - 2,7 млн грн;
- выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, для граждан, которые защищали территориальную целостность Украины и принимали участие в АТО, а сейчас нуждаются в улучшении жилищных условий - 1,4 млн грн;
- на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 146,6 тыс. грн;
- на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 17,6 тыс. грн.
Кроме того, на выплату заработной платы работникам КП «Харьковские тепловые сети» из бюджета города Харькова будет направлено 33 млн грн, на текущий ремонт жилого фонда - 7 млн грн.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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