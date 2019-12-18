18.12.2019 10:52

В рамках бюджета участия в Харькове будет реализовано около 40 проектов

Список проектов-победителей Общественного бюджета (бюджета участия) был утвержден сегодня, 18 декабря, на сессии Харьковского городского совета.



://city.kharkov.ua/

Победителями стали 39 проектов, набравших при голосовании более 300 голосов харьковчан. На их реализацию из городского бюджета будет выделено 50 млн грн.



Среди инициатив, которые будут реализованы в 2020 году в Харькове, - создание муниципального Дома шахмат, детско-юношеской парусной школы, скейт-площадки в сквере ДК ХТЗ, раздельный сбор отходов в школах города, проекты «Мой любимый яркий доктор», «Совершенствование системы паркования автомобилей в центральной части Харькова» и пр.

Подробнее с каждым из проектов можно ознакомиться здесь.

Напомним, всего в этом году на участие в программе «Общественный бюджет» харьковчане подали 260 различных инициатив, из которых были отобраны 117 лучших. Голосование производилось среди жителей города Харькова с 1 по 30 ноября. По результата голосования рабочая группа по вопросам бюджета участия отобрала и предложила для утверждения сессии 39 проектов.