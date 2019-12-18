В рамках бюджета участия в Харькове будет реализовано около 40 проектов

Список проектов-победителей Общественного бюджета (бюджета участия) был утвержден сегодня, 18 декабря, на сессии Харьковского городского совета.
Победителями стали 39 проектов, набравших при голосовании более 300 голосов харьковчан. На их реализацию из городского бюджета будет выделено 50 млн грн.
Среди инициатив, которые будут реализованы в 2020 году в Харькове, - создание муниципального Дома шахмат, детско-юношеской парусной школы, скейт-площадки в сквере ДК ХТЗ, раздельный сбор отходов в школах города, проекты «Мой любимый яркий доктор», «Совершенствование системы паркования автомобилей в центральной части Харькова» и пр.
Подробнее с каждым из проектов можно ознакомиться здесь.
Напомним, всего в этом году на участие в программе «Общественный бюджет» харьковчане подали 260 различных инициатив, из которых были отобраны 117 лучших. Голосование производилось среди жителей города Харькова с 1 по 30 ноября. По результата голосования рабочая группа по вопросам бюджета участия отобрала и предложила для утверждения сессии 39 проектов.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: