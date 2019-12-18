18.12.2019 11:11

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 18 декабря, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.



://city.kharkov.ua/

В частности, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены:

главврач Института медицинской радиологии им. С.П. Григорьева Национальной академии медицинских наук Украины Леонид Васильев;

начальник Управления образования Администрации Московского района Оксана Гресь;

директор Харьковской специализированной школы №62 Александр Гряник;

генеральный директор, художественный руководитель Харьковского государственного цирка имени Ф.Д. Яшинова Алексей Житницкий;

директор КП «Харьковские известия» Николай Косый;

главврач Городской детской больницы №5 Татьяна Приходько; ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций и др.

За весомый вклад в развитие образования и науки города Харькова и по случаю 215-й годовщины со дня открытия Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина грамотой награжден доцент кафедры прикладной физики и физики плазмы физико-технического факультета ХНУ им. Каразина Василий Грицина.



За высокие спортивные достижения, укрепление авторитета Украина на международном уровне как спортивного государства, популяризацию физической культуры и спорта в городе Харькове и Украине грамот горсовета удостоены: чемпион Европы и мира по ММА Ата Атдаев; олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев; старший тренер национальной сборной команды Украины по ММА Расул Ибалаев; тренер-преподаватель отделения дзюдо Комплексной детско-юношеской спортивной школі №2 Сергей Руднев; тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы Школы высшего спортивного мастерства Юрий Тимченко.



С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.