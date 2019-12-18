Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 18 декабря, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.
В частности, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены:
За весомый вклад в развитие образования и науки города Харькова и по случаю 215-й годовщины со дня открытия Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина грамотой награжден доцент кафедры прикладной физики и физики плазмы физико-технического факультета ХНУ им. Каразина Василий Грицина.
За высокие спортивные достижения, укрепление авторитета Украина на международном уровне как спортивного государства, популяризацию физической культуры и спорта в городе Харькове и Украине грамот горсовета удостоены: чемпион Европы и мира по ММА Ата Атдаев; олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев; старший тренер национальной сборной команды Украины по ММА Расул Ибалаев; тренер-преподаватель отделения дзюдо Комплексной детско-юношеской спортивной школі №2 Сергей Руднев; тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы Школы высшего спортивного мастерства Юрий Тимченко.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: