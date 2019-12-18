Больше 40 молодых семей смогут получить льготные кредиты на жилье

44 молодые семьи смогут получить льготные долгосрочные кредиты на строительство или приобретение жилья за счет городского бюджета в 2020 году.
Сегодня, 18 декабря, решением сессии городского совета на реализацию Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в следующем году выделено более 42 млн грн.
Напомним, в рамках программы молодые люди в возрасте до 35 лет (не только семейные пары) могут взять на приобретение жилья льготный кредит. Если в молодой семье один ребенок, то выдается беспроцентный кредит, если - двое и более, то 25-50% тела кредита погашается за средства городского бюджета.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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