18.12.2019 11:25

Больше 40 молодых семей смогут получить льготные кредиты на жилье

44 молодые семьи смогут получить льготные долгосрочные кредиты на строительство или приобретение жилья за счет городского бюджета в 2020 году.



://city.kharkov.ua/

Сегодня, 18 декабря, решением сессии городского совета на реализацию Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в следующем году выделено более 42 млн грн.



Напомним, в рамках программы молодые люди в возрасте до 35 лет (не только семейные пары) могут взять на приобретение жилья льготный кредит. Если в молодой семье один ребенок, то выдается беспроцентный кредит, если - двое и более, то 25-50% тела кредита погашается за средства городского бюджета.