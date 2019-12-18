Главная Новости Власть Больше 40 молодых семей смогут получить льготные кредиты на жилье
18.12.2019  11:25   

Больше 40 молодых семей смогут получить льготные кредиты на жилье

44 молодые семьи смогут получить льготные долгосрочные кредиты на строительство или приобретение жилья за счет городского бюджета в 2020 году.


://city.kharkov.ua/

Сегодня, 18 декабря, решением сессии городского совета на реализацию Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в следующем году выделено более 42 млн грн.

Напомним, в рамках программы молодые люди в возрасте до 35 лет (не только семейные пары) могут взять на приобретение жилья льготный кредит. Если в молодой семье один ребенок, то выдается беспроцентный кредит, если - двое и более, то 25-50% тела кредита погашается за средства городского бюджета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  бюджет, поддержка, харьков, кредит, семьи
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
18.12 Власть В рамках бюджета участия в Харькове будет реализовано около 40 проектов 18.12 Власть Город получил средства на инсулин, льготы и зарплату 18.12 Власть Бюджет города Харькова уточнен на очередной сессии горсовета
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 