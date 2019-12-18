С 1 марта 2020 харьковчане смогут выезжать на территорию РФ только по заграничным паспортам

Это будет касаться только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 декабря.
Таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.
В то же время при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с Российской Федерацией, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: