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18.12.2019  13:23   

В Индустриальном районе появится центр досуга молодежи

Филиал Харьковского городского центра досуга молодежи планируется открыть в Индустриальном районе, на ул. Плиточной.


://city.kharkov.ua/

Соответствующее решение было принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, это будет большое пространство площадью 600 кв. м, разделенное на несколько зон.

«Там будут проводиться лекции, мастер-классы, тренинги для молодежи. Планируется работа студии звукозаписи, физической и химической лабораторий. То есть это не просто развлекательное, но и образовательное пространство», - рассказал Алексей Чубаров.

По его словам, открытие учреждения планируется ближе к лету следующего года, а полноценно оно начнет работать с 1 сентября.

Источник:   ХГС
 Тэги:  досуг, программа, харьков, бюджет, поддержка, молодежь
 
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