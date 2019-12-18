18.12.2019 13:23

В Индустриальном районе появится центр досуга молодежи

Филиал Харьковского городского центра досуга молодежи планируется открыть в Индустриальном районе, на ул. Плиточной.



://city.kharkov.ua/

Соответствующее решение было принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета.



Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, это будет большое пространство площадью 600 кв. м, разделенное на несколько зон.



«Там будут проводиться лекции, мастер-классы, тренинги для молодежи. Планируется работа студии звукозаписи, физической и химической лабораторий. То есть это не просто развлекательное, но и образовательное пространство», - рассказал Алексей Чубаров.



По его словам, открытие учреждения планируется ближе к лету следующего года, а полноценно оно начнет работать с 1 сентября.