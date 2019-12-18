В Индустриальном районе появится центр досуга молодежи

Филиал Харьковского городского центра досуга молодежи планируется открыть в Индустриальном районе, на ул. Плиточной.
Соответствующее решение было принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета.
Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, это будет большое пространство площадью 600 кв. м, разделенное на несколько зон.
«Там будут проводиться лекции, мастер-классы, тренинги для молодежи. Планируется работа студии звукозаписи, физической и химической лабораторий. То есть это не просто развлекательное, но и образовательное пространство», - рассказал Алексей Чубаров.
По его словам, открытие учреждения планируется ближе к лету следующего года, а полноценно оно начнет работать с 1 сентября.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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