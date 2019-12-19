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19.12.2019  09:59   

В Харькове проинвентаризируют все камеры видеонаблюдения

Во время сессии депутаты внесли изменения в программу электронного управления в связи с созданием Департамента цифрового развития. В рамках его работы в городе должны провести инвентаризацию всех камер видеонаблюдений.


// izvestia.kharkov.ua

Безопасность города и его жителей в приоритете. В Харькове действует целая программа, которая охватывает это направление. Она называется «Безопасный город». Для улучшения ее работы в Департаменте цифрового развития собираются провести масштабную инвентаризацию всех видеокамер в городе.
 
«Наш мэр Геннадий Кернес давно сделал приоритетным вопросом обеспечение безопасности в нашем городе. И есть специальная программа "Безопасный город", суть которой заключается в установке большого количества камер, которые будут фиксировать, как правила нарушения, то, что происходит на территории города. И перед нами сейчас стоит задача систематизировать эту работу так, как эти камеры устанавливались разными департаментами, разными коммунальными предприятиями», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.
 
Планируется создать единое положение, порядок обращения с этими видеокамерами и усилить их работу. Существование такой единой сети, рассказывает Олег Дробот, позволит решить немало вопросов в городе. Речь идет о поиске преступников, контроле ситуации на дорогах.
 
«Мы думаем о том, чтобы работать с частным бизнесом тоже и найти способ использовать для обеспечения безопасности в том числе камеры, которые принадлежат частным собственникам. Также нужно отметить, что этот вопрос сегодня нужно решать и с государственной правоохранительной системой в любом случае, потому что обеспечение правопорядка лежит сегодня на правоохранительных органах. В связи с этим мы комплексно подходим к этому вопросу», – резюмировал Олег Дробот.

Тэги:  безопасный город, видеонаблюдение, харьков
 
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