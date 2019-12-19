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19.12.2019  14:31   

Игорь Терехов: Воспитанники детского дома «Семья» поедут на зимние каникулы в Италию

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 19 декабря, поздравил воспитанников детского дома «Семья» с Днем святого Николая.


// city.kharkov.ua

В праздничном мероприятии также приняли участие директор Департамента образования Ольга Деменко, председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко, депутаты городского совета, а также воспитанники и педагоги детского дома.

Для гостей малыши и школьники подготовили праздничную сказку, после чего первый вице-мэр и депутаты вручили детям подарки.

Игорь Терехов отметил, что поздравлять воспитанников этого учреждения для команды городского совета стало уже доброй традицией, которая приносит радость не только детям, но и взрослым.

«В качестве подарка мы подготовили для более старших воспитанников детского дома поездку в Италию на зимние каникулы. В ходе путешествия дети смогут познакомиться с разными городами этой страны, получат массу приятных впечатлений, и я уверен - они вернутся с хорошим настроением и новыми идеями для того, чтобы воплощать их в жизнь в нашем родном Харькове», - подчеркнул Игорь Терехов.

По словам директора детского дома «Семья» Елены Верютиной, поездки в Италию при поддержке городского совета осуществляются для воспитанников детского дома с 2012 года. «Мы сотрудничаем в Италии с благотворительной ассоциацией, которая находит семьи, готовые принять наших детей на месяц», - отметила директор учреждения.

В свою очередь воспитанники детского дома презентовали гостям подарки – сувениры с изображением мышки, символа наступающего, 2020  года, которые они сделали своими руками.

По словам Елены Верютиной, сейчас в учреждении воспитываются 58 детей, из них 47 дошкольников и 11 школьников. «Все наши малыши имеют родителей, но оказались в сложных жизненных ситуациях. Они, в частности, воспитываются в многодетных семьях, матерями-одиночками или находятся под опекой родственников. Некоторых из них забирают домой ежедневно, но большинство детей находятся у нас с понедельника по пятницу, а в выходные за ними приезжают родители или опекуны. Ребята школьного возраста находятся у нас на постоянной основе – это дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки», - рассказала директор учреждения.

Справка. Детский дом «Семья» основан в 1973 году. Воспитанники получают образование в специализированной школе №77. В детском доме работают 12-метровый бассейн, два спортивных зала, оборудованные современными тренажерами. Во дворе установлены современные игровые площадки и песочницы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, детдом семья, харьков, святой николай, каникулы, италия
 
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