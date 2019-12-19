19.12.2019 15:48

Геннадий Кернес встретился с предпринимателями «Барабашово» (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 19 декабря, встретился с предпринимателями рынка «Барабашово» по вопросу строительства магистрали от ул. Академика Павлова до ул. Моисеевской.



//city.kharkov.ua

Предприниматели сообщили, что представители концерна «АВЭК» закрывают магазины, если владельцы заключили договоры с коммунальным предприятием, и требуют деньги за аренду. Они попросили усилить охрану и создать информационный пункт, так как представители концерна разгромили их офис.

Геннадий Кернес сообщил, что на территории рынка установят информпункт, где можно будет узнать о переносе магазинов, о том, как заключить договоры, какие работы будут выполнены и пр. Также городской голова сообщил, что представители городской власти вместе с предпринимателями пойдут в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области и к руководству Харьковской областной государственной администрации, чтобы донести свою позицию. Как уточнил мэр, он передал главе ХОГА Алексею Кучеру документы по вопросу строительства дороги и договорился о встрече с прокурором области.

Городской голова также сообщил, что долги концерна «АВЭК» и его афеллированных структур, которым были переданы земли города в субаренду без разрешения, составляют более 57 млн грн. Городской совет уже выиграл два иска на 12 млн грн.

«Знаю, что происходит, вижу, как обманывают предпринимателей. Понимаю, какие у вас трудности из-за того, что полиция не выполняет своих полномочий, не защищает вас. Мы действуем в рамках закона. Вы видите все документы, еще 97-го года, когда «АВЭК» сам просил построить эту дорогу. Концерну дали разрешение, но он ничего не сделал. Вместо дороги за деньги предпринимателей застроили «красные линии», а теперь настраивают вас против города. Я неоднократно предлагал «АВЭКу» самому разместить предпринимателей, торговые точки которых расположены на месте будущего строительства, но они выбрали другой путь, путь скандала. Для меня как человека, который по-настоящему любит город, неприятно, что они делают», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Он сообщил, что уберут магазины, которые попадают на территорию строительства дороги, остальные останутся на своих местах. Предпринимателям предоставят охрану. Для торговцев построят современные МАФы, которые они возьмут в аренду гораздо дешевле, чем на рынке «Барабашово». Вокруг торговой площадки урегулируют движение, сделают транспортную развязку.

«По дороге, которую построили через Лесопарк, ездит много людей, мы разгрузили улицу Деревянко, проспект Науки. Удобная дорога через Рымарскую на Клочковскую. Это дорога для людей, она будет построена. И предприниматели будут с местами для торговли», - подытожил Геннадий Кернес.