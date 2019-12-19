19.12.2019 16:41

Игорь Терехов: Немецкий банк выделит Харькову кредит на модернизацию тяговых подстанций

Между Харьковским горсоветом и Немецким банком развития «KfW» подписан Меморандум о намерении.



//city.kharkov.ua

Меморандум о намерении между Харьковским городским советом и Немецким банком развития «KfW» в рамках реализации проекта реконструкции тяговых подстанций наземного электротранспорта Харькова подписан сегодня, 19 декабря 2019 года, в городском совете.

Документ подписали первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и директор офиса Немецкого банка развития «KfW» в Украине Курт Штрассер.

«Сегодня мы закладываем фундамент нового, жизненно важного для Харькова проекта, который позволит обеспечить надежное энергообеспечение горэлектротранспорта посредством реконструкции тяговых подстанций. Оборудование на этих объектах эксплуатируется с 1950 года, и сегодня подстанции не могут обеспечивать процесс рекуперации энергии. Мы рассчитываем, что модернизация этих объектов позволит повысить энергоэффективность электротранспорта примерно на 30%», - отметил Игорь Терехов.

Согласно документу, немецкий банк предоставит городу грант в размере 625 тыс. евро на аудит всех 59 тяговых подстанций транспортной сети в Харькове, а также разработку технико-экономического обоснования реконструкции 15-ти из них. Непосредственно на работы по реконструкции объектов инвестор планирует выделить кредит в сумме 15 млн евро. Реализация этого проекта позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

В свою очередь Курт Штрассер, который впервые посетил Харьков, отметил, что немецкий банк гордится сотрудничеством с городом и с радостью принимает участие в реализации еще одного совместного проекта.

«Харьков - очень большой город, и в этом контексте надо понимать, как улучшить качество передвижения его жителей и гостей. Это важно не только с точки зрения комфорта, но и экологии. И для нас важно осознавать, что Харьков принимает во внимание экологические вопросы и берет на себя такую отвественность. Мы разделяем видение городской власти и также хотим, чтобы Харьков стале еще более приятным, комфортным и благоустроенным», - подчеркнул Курт Штрассер.

Первый вице-мэр также отметил, что у Харькова есть опыт сотрудничества с немецким банком. В частности, за средства «KfW» в городе реализуется комплексный проект «Реконструкция и реновация муниципальной инфраструктуры города Харькова», в рамках которого проводится модернизация 21 насосной станции КП «Харьковводоканал», а также модернизация школ с применением энергоэффективных технологий в одном из районов города.