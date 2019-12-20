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20.12.2019  10:54   

Сегодня в Полтаве – рассмотрение апелляции по делу Геннадия Кернеса (Текстовая трансляция) (ФОТО, Обновляется)

В пятницу, 20 декабря 2019 года, в Апелляционном суде города Полтавы - рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса.


//bastion.tv
Сегодня в Апелляционном суде города Полтавы состоится  рассмотрение апелляции по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса.
 
Заседание назначено на 11 часов.  
 
10:56 В Апелляционный суд Харьковской области прибыл городской голова Геннадий Кернес с адвокатами Лидией Изовитовой и Александром Гунченко
 
Видеоконференция с Полтавой пока не началась.
 
11.40 Апелляционный суд Харьковской области устанавливает видеосвязь с Апелляционным судом Полтавской области.
Тэги:  кернес, апелляция, харьков, полтава
 
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