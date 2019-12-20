20.12.2019 09:00

Геннадий Кернес: Я пойду на выборы мэра Харькова, если меня поддержат харьковчане

Харьковский городской голова рассказал о работе города, результатах 2019-го и планах на 2020-й. И о сюрпризах в новогоднюю ночь.



// city.kharkov.ua

Об оценке работы парламентариев, обучении украинскому языку и ближайших местных выборах. О реализованных важных идеях, направленных на развитие Харькова, и курсе города на возрождение его величия. Обо всем этом Геннадий Кернес рассказал в программе «Территория свободных мнений».

Подводя итоги уходящего года, мэр назвал 2019-й продуктивным и эффективным. В этом году удалось воплотить в жизнь ряд серьезных проектов, которыми город может гордиться.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

Это Саржин яр. Это сад Шевченко, это продолжение реконструкции зоопарка. Это первый этап реконструкции Коммунального моста. То есть мы успели в этом году накрыть одним слоем асфальта, пока не в чистовую, и сделать проездным этот мост. Мы добились очень многого в направлении продолжения строительства метрополитена. Мы работали с ЕИБ, с ЕБРР. Мы закупили новый электротранспорт: новые троллейбусы. После нового года мы будем и дальше их получать. Мы заложили и ведем к сдаче новую линию троллейбуса на Северной Салтовке. Я думаю, что еще много проектов: и Салтовка и Алексеевка. И мы сделали в этом году, – увеличили число внутриквартальных дорог по отношению с предыдущем годом. Мы сделали достаточно много капитального ремонта дорог в Харькове, текущего ремонта. Я живу, люблю этот город. И поэтому для меня очень важно, чтобы те проекты, которые мы объявляем, рассказываем харьковчанам, чтобы они были доведены до логического завершения.



Геннадий Кернес подчеркнул, что не любит предателей. Поэтому свою команду сформировал исключительно из профессионалов, как и он, патриотов Харькова. Совместно со своими соратниками за последние годы удалось фактически перестроить мегаполис, сделать его еще более комфортным и одним из лучших в Украине.

И если люди захотят, заявил Геннадий Кернес, он в третий раз пойдет на выборы городского головы. Не ради своих амбиций, отметил мэр, а для будущего города.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

Я буду чувствовать. Если есть поддержка харьковчан, я обязательно пойду на выборы. Выбирать не себя, а выбирать будущее Харькова. Также участвуя в избирательном процессе. А кого изберут харьковчане... Я верю в то, что они изберут будущее. Это первое. То, что касается в целом выборов в 2020 году, еще рано об этом говорить. У меня есть команда. Если харьковчане еще раз поддержат, мы будем еще больше делать. Хоть мы и сегодня делаем по возможности своих полномочий. Но, я надеюсь, что мы найдем решение взаимоотношения с харьковчанами эффективными и продуктивными. Я могу одно сказать, что я буду и дальше возрождать Харьков, возрождать величие Харькова и делать все для людей. Мой лозунг – «Любить Харьков, работать для людей». То, что у меня здесь в сердце и в душе – это все для Харькова.



И как раз именно для людей: харьковчан и гостей города, говорит Геннадий Кернес, в этом году Харьков попытались превратить в новогоднюю и рождественскую сказку. С невероятными и уникальными декорациями и уличной иллюминацией. Все для того, чтобы сделать горожан немного счастливее.

В новогоднюю ночь, подчеркнул мэр, тех, кто решил встретить 2020-й на главной площади Харькова, тоже ожидает подарок. Выступления Сереги, Винника и Могилевской.

Накануне праздников Геннадий Кернес пожелал всем больше радоваться жизни и ценить близких.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

Хочу всем пожелать, чтобы мы все гордились Харьковом. И хочу пожелать всем, с наступающим Новым годом и с Рождеством. Счастья всем и здоровья!



Полную версию программы «Город Х» с Геннадием Кернесом можно будет посмотреть на 7-м канале с 20 по 24 декабря.