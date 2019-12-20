Главная Новости Власть Итоговое интервью Геннадия Кернеса выйдет на 7-м телеканале
20.12.2019  13:08   

Итоговое интервью Геннадия Кернеса выйдет на 7-м телеканале

В пятницу, 20 декабря, в программе «Город Х» на «7-м телеканале» выйдет интервью с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.


// city.kharkov.ua

Мэр расскажет о результатах работы городского совета в 2019 году и планах на новый, 2020 год, о конфликте с руководством концерна «АВЭК» и строительстве новой дороги, о предстоящих местных выборах и пр.

Начало программы – в 19:30 и 21:50.

Также интервью можно будет посмотреть в повторах 21 и 22 декабря.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вернес, интервью, харьков, трасляция, 7 канал
 
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