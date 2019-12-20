Итоговое интервью Геннадия Кернеса выйдет на 7-м телеканале

В пятницу, 20 декабря, в программе «Город Х» на «7-м телеканале» выйдет интервью с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.
Мэр расскажет о результатах работы городского совета в 2019 году и планах на новый, 2020 год, о конфликте с руководством концерна «АВЭК» и строительстве новой дороги, о предстоящих местных выборах и пр.
Начало программы – в 19:30 и 21:50.
Также интервью можно будет посмотреть в повторах 21 и 22 декабря.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: