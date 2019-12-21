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21.12.2019  11:54   

Геннадий Кернес: Дорогу через «Барабашово» построим за год

Строительство дороги через рынок «Барабашово» начнется в следующем году со стороны супермаркета «Рост» на ул. Шевченко, и все работы закончатся за год.


// city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил в программе «Город Х» на «7-м канале».

«Улица Академика Павлова и проспект Юбилейный - загруженные магистрали именно в районе рынка «Барабашово». Там ни пройти, ни проехать, машины даже на трамвайных линиях стоят. И если у нас есть возможность, а эта возможность была заложена во всех генеральных планах с 1953 года, то почему нам не реализовать этот проект? Там «красные линии», за которыми нельзя было ничего строить. Все давно предупреждены. Фельдман об этом знал еще в 1997 году, получив соответствующее решение исполкома», - рассказал Геннадий Кернес.

Городской голова подчеркнул, что все предприниматели, которые работают в районе строительства будущей дороги, получат новые рабочие места «по гораздо меньшим тарифам, чем у Фельдмана, и с лучшими условиями труда».

Геннадий Кернес также напомнил, что на сегодняшний день концерн «АВЭК» и аффилированные с ним структуры задолжали более 57 млн грн платы за землю. И город уже добился в суде первой инстанции возвращения 12 млн грн.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, интервью, харьков
 
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