21.12.2019 12:56

Городской голова рассказал о работе с народными депутатами

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поддерживает диалог с народными избранниками, для того чтобы отстаивать интересы региона.



// city.kharkov.ua

Об этом Геннадий Кернес сообщил в программе «Город Х» на «7 канале».

Он отметил, что общается с народными избранниками по мере необходимости. Например, депутаты от Харькова содействовали в получении государственных гарантий для строительства новой очереди метрополитена.



«Конечно, отстаивать регион хотелось бы более эффективно и продуктивно, но сейчас в Верховной Раде работают депутаты, которые прошли на хайпе имени Владимира Зеленского. Они вообще не поняли, куда попали и что происходит... В дальнейшем, когда вместо мажоритарной вступит в силу пропорциональная избирательная система, такого не будет. К тому же и Конституционный суд своим решением одобрил уменьшение количества народных депутатов – теперь их будет не 450, а 300, а значит - от каждого региона их станет меньше. Поэтому здесь очень важна региональная политика, и если закон о децентрализации будет принят в правильном виде, это поможет органам местного самоуправления развиваться и отстаивать интересы людей», - подчеркнул Геннадий Кернес.