Геннадий Кернес: Мы подготовили для харьковчан концерт в новогоднюю ночь

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в программе «Город Х» рассказал о подготовке к Новому году и праздничных мероприятиях, которые смогут посетить харьковчане и гости города.
Мэр отметил, что в этом году город старались украсить максимально ярко. Так, на центральных улицах - Сумской и Пушкинской - появились новогодние инсталляции «Звездное небо», множество светодиодных новогодних персонажей - Санта, снеговик Олаф, олени Деда Мороза и пр.
«Когда мы с командой принимали решение, как нужно украсить город, чтобы создать праздничное настроение и всем харьковчанам было радостно, я подумал, что в Харькове в последние годы на Новый год почти не бывает снега, поэтому мы решили сделать город максимально ярким, праздничным и по-настоящему новогодним», - сказал Геннадий Кернес.
Также городской голова сообщил, что в новогоднюю ночь на пл. Свободы состоится большой праздничный концерт, на котором выступят известные украинские исполнители Олег Винник, Наталья Могилевская и Серега.
Традиционно для маленьких харьковчан с 23 декабря по 4 января во Дворце спорта будет проходить главное новогоднее представление. Геннадий Кернес сообщил, что планирует принять участие в детском празднике и лично поздравить школьников.
Отметим, к Новому году детям подготовили мюзикл «В тридевятом царстве», который смогут посмотреть около 45 тыс. учащихся 1-4 классов и более 5 тыс. детей льготных категорий. В постановке задействовано около 600 лучших артистов Харькова.
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