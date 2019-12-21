21.12.2019 15:10

Игорь Терехов: Предприниматели «Барабашово» обратились в полицию с просьбой защитить их от беспредела «АВЭКа»

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов вместе с предпринимателями рынка «Барабашово» 21 декабря встретился с начальником Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерием Сокуренко.



// city.kharkov.ua

Встреча состоялась в ГУ Нацполиции в Харьковской области по инициативе городской власти. В ней также приняли участие начальники районных отделов полиции города и более десятка бизнесменов с рынка «Барабашово».

Предприниматели сообщили, что представители концерна «АВЭК» заблокировали более 100 киосков и вымогают с людей большие суммы денег за возобновление своей деятельности. «Преступная группировка в лице «АВЭКа», по нашему мнению, и дальше продолжает заниматься рэкетом и грабить нас. Фактов преступлений у нас собрано много», - отметил предприниматель Валерий Нестерук.



«Мы просим вас обеспечить общественный порядок до выяснения отношений между коммерсантами и «АВЭКом» в хозяйственном суде, чтобы люди могли работать и имели доступ к своим киоскам», - отметил адвокат предпринимателей Виктор Бобров.



Игорь Терехов сообщил, что на сегодняшний день КП «Счастливый город» заключило 79 договоров аренды с теми предпринимателями, киоски которых размещены на земле города.



«К ним приходят какие-то непонятные люди и не пускают в их же магазины. Наша просьба – сделайте так, чтобы на территории города предприниматели, которые имеют договоры аренды с коммунальным предприятием, могли спокойно работать. Я считаю, что начальники райотделов, на которых размещены эти объекты, должны встретиться с предпринимателями, обсудить эти вопросы и принять какой-то алгоритм действий», - отметил Игорь Терехов.





В свою очередь начальник областной Нацполиции Валерий Сокуренко также выразил желание разрешить сложившуюся ситуацию и пообещал усилить охрану общественного порядка на рынке «Барабашово».



«Я думаю, необходимо встречаться всем вместе, в том числе с администрацией рынка, находить какие-то точки соприкосновения. Этот конфликт точно не нужен, и если я не смогу навести тут порядок, я отвечу за это должностью, и точно так же начальники райотделов. Поэтому я не хочу, чтоб усугублялся этот конфликт, и тем более, чтобы было насилие. За все правонарушения, который происходят, рано или поздно придется отвечать, в том числе и в ситуации с «Барабашово». Уже установлены люди, которым мы готовы вручить подозрения, и рано или поздно это произойдет. Есть закон, и мы его будем придерживаться», - констатировал Валерий Сокуренко.



В завершение встречи предприниматели договорились обсудить вопросы относительно содействия полиции в возобновлении работы киосков, арендованных у города, с начальниками Киевского и Московского райотделов, на территории которых они расположены.



«Я уверен, что сегодняшняя встреча положит начало конструктивному сотрудничеству с правоохранительными органами, и дальше конфликтная ситуация начнет постепенно разрешаться. У нас есть договоренность, что предпринимателей примет начальник следственного управления области, и ему будут заданы все вопросы, касающиеся их работы. После этого мы проведем еще одну встречу с начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области», - подчеркнул Игорь Терехов.





Напомним, предприниматели рынка «Барабашово» обратились к городскому голове Геннадию Кернесу за помощью в разрешении ситуации с незаконными платежами и препятствием их работы со стороны владельца рынка - концерна «АВЭК».