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22.12.2019  09:51   

Выборы депутатов и глав поселковых советов: все избирательные участки открылись вовремя

Все избирательные участки в Харьковской области начали свою работу вовремя.

В воскресенье, 22 декабря, на территории Балаклейского и Купянского районов проходят выборы депутатов и глав поселковых советов. В районах создано 4 избирательных комиссии и 33 избирательных участка.

Для обеспечения охраны общественного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлечены 180 правоохранителей – полицейских и сотрудников ГСЧС.

Полиция обращается к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать закон и правила поведения на избирательных участках.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, отг, харьков, полиция
 
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