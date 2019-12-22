22.12.2019 09:51

Выборы депутатов и глав поселковых советов: все избирательные участки открылись вовремя

Все избирательные участки в Харьковской области начали свою работу вовремя.

В воскресенье, 22 декабря, на территории Балаклейского и Купянского районов проходят выборы депутатов и глав поселковых советов. В районах создано 4 избирательных комиссии и 33 избирательных участка.



Для обеспечения охраны общественного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлечены 180 правоохранителей – полицейских и сотрудников ГСЧС.



Полиция обращается к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать закон и правила поведения на избирательных участках.