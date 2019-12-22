22.12.2019 10:37

На новогодние праздники в Харькове усилили меры безопасности

Накануне новогодних праздников спасатели провели учения во Дворце спорта, где с 23 декабря по 4 января будет проходить новогоднее представление для харьковских школьников.



// РЕДПОСТ

Проверить здание и дополнительно проинструктировать специалистов ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обязала городская власть, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Как доложил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, учения были проведены, спасатели вместе с сотрудниками КП «Харьковводоканал» проверили гидранты. В мероприятии были задействованы не только дежурные пожарные, но и начальники караулов всех смен. Сейчас проводятся занятия с волонтерами по организации эвакуации.

Также Игорь Терехов отметил, что меры безопасности усилили на пл. Свободы, где установлена главная городская елка, работают каток и новогодняя ярмарка.

«Там дежурят пожарные машины, выполняются необходимые меры по безопасности. Во время всех мероприятий, которые проводятся, также будут работать наряды полиции, бригады скорой помощи. Для нас очень важно предупреждение всех чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на любой из новогодних локаций», - подчеркнул Игорь Терехов.



Напомним, что в новогоднюю ночь на пл. Свободы состоится концерт, на котором выступят украинские исполнители Олег Винник, Наталья Могилевская и Серега. Во Дворце спорта на зимних каникулах пройдет мюзикл «В тридевятом царстве», который смогут посмотреть около 45 тыс. учащихся 1-4 классов и более 5 тыс. детей льготных категорий. В постановке задействовано около 600 харьковских артистов.