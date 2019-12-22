Игорь Терехов: Будут закрыты все игровые комнаты, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности

Харьковский городской совет направит обращение в правоохранительные органы относительно соблюдения норм пожарной безопасности в квест-комнатах.
Такое решение было принято сегодня, 21 декабря, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как сообщил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, в городе удалось выявить 26 квест-комнат. Не все игровые залы можно найти, так как часто они расположены в квартирах без вывесок. 20 квест-комнат проверили, в остальные шесть попасть не удалось.
Владимир Юрченко сообщил, что по итогам проверок выявили, что в некоторых квест-комнатах внутренняя облицовка сделана из горючих материалов, нарушены пути эвакуации, не проверена электрика, сотрудники, которые там работают, не знают правил поведения при пожаре и др. Несмотря на явные нарушения, у комиссии нет права штрафовать владельцев квест-комнат. «Мы только обследуем и на основании актов будем подавать материалы в прокурутуру, а она может инициировать подачу материалов в суд», - пояснил Владимир Юрченко.
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что такая ситуация недопустима. По его словам, необходимо обратиться в правоохранительные органы - полицию и прокуратуру.
«Мы полгода занимаемся квест-комнатами. Это зона повышенного риска, замкнутое пространство. Скоро праздники, у детей каникулы, они будут там играть. Представители ГСЧС доложили, что им не хватает полномочий. А с органами прокуратуры и правоохранителями они имеют право на проверку и закрытие квест-комнат. Будут закрыты все игровые комнаты, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности», - подчеркнул первый вице-мэр.
Игорь Терехов отметил, что главы районных администраций должны предоставить информацию с местами расположения всех квест-комнат.
Напомним, что в Харькове начали проверять квест-комнаты после январской трагедии в Польше, когда во время пожара в игровом заведении погибли пятеро подростков.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
влажн.:
давл.:
ветер: