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23.12.2019  08:20   

Полиция отчиталась, как прошли выборы в области

Все 33 избирательных участка в Харьковской области закрылись вовремя.


// Нацполиция

В воскресенье, 22 декабря, на территории Балаклейского и Купянского районов проходили выборы депутатов и глав поселковых советов. В районах создано 4 избирательных комиссии и 33 избирательных участка.

Грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

В течение избирательного процесса в полицию поступило 5 сообщений о возможных нарушениях законодательства в Купянском районе, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены.

Так, в течение дня поступило 2 сообщения о ссорах на избирательных участках. Полицейские, прибывшие на место, опросили присутствующих и приняли заявления.

Еще одно сообщение поступило с жалобами на таксиста, который подвозил избирателей к участку.

Также два человека сообщили об обнаружении агитационных листовок на одном из избирательных участков и в одном из магазинов Купянского района. По адресам выезжали наряды полиции. Факты незаконной агитации не нашли своего подтверждения.

В Балаклейском районе нарушений во время избирательного процесса не зарегистрировано.

Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации членами избирательных комиссий.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, отг, харьков, полиция
 
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