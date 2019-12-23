23.12.2019 08:20

Полиция отчиталась, как прошли выборы в области

Все 33 избирательных участка в Харьковской области закрылись вовремя.



// Нацполиция

В воскресенье, 22 декабря, на территории Балаклейского и Купянского районов проходили выборы депутатов и глав поселковых советов. В районах создано 4 избирательных комиссии и 33 избирательных участка.



Грубых нарушений общественного порядка допущено не было.



В течение избирательного процесса в полицию поступило 5 сообщений о возможных нарушениях законодательства в Купянском районе, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены.



Так, в течение дня поступило 2 сообщения о ссорах на избирательных участках. Полицейские, прибывшие на место, опросили присутствующих и приняли заявления.



Еще одно сообщение поступило с жалобами на таксиста, который подвозил избирателей к участку.



Также два человека сообщили об обнаружении агитационных листовок на одном из избирательных участков и в одном из магазинов Купянского района. По адресам выезжали наряды полиции. Факты незаконной агитации не нашли своего подтверждения.



В Балаклейском районе нарушений во время избирательного процесса не зарегистрировано.



Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации членами избирательных комиссий.