Полиция отчиталась, как прошли выборы в области

Все 33 избирательных участка в Харьковской области закрылись вовремя.
В воскресенье, 22 декабря, на территории Балаклейского и Купянского районов проходили выборы депутатов и глав поселковых советов. В районах создано 4 избирательных комиссии и 33 избирательных участка.
Грубых нарушений общественного порядка допущено не было.
В течение избирательного процесса в полицию поступило 5 сообщений о возможных нарушениях законодательства в Купянском районе, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены.
Так, в течение дня поступило 2 сообщения о ссорах на избирательных участках. Полицейские, прибывшие на место, опросили присутствующих и приняли заявления.
Еще одно сообщение поступило с жалобами на таксиста, который подвозил избирателей к участку.
Также два человека сообщили об обнаружении агитационных листовок на одном из избирательных участков и в одном из магазинов Купянского района. По адресам выезжали наряды полиции. Факты незаконной агитации не нашли своего подтверждения.
В Балаклейском районе нарушений во время избирательного процесса не зарегистрировано.
Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации членами избирательных комиссий.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
Аномально теплые для декабря выходные начнут новый цикл дождливой погоды.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
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