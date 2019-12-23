23.12.2019 08:42

В Харькове создадут городскую систему оповещения об угрозе

Завершить разработку городской системы централизованного оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций планируют до 1 октября 2020 года.



// city.kharkov.ua

Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заместитель директора - начальник управления гражданской защиты Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александр Пушкарев.

По его словам, сейчас в Украине действует система оповещения, смонтированная еще в советское время. В 2018 году правительство утвердило создание местных систем оповещения на базе существующих региональных и план реализации концепции, согласно которому Харьковскую, Киевскую и Львовскую области избрали пилотными.



Александр Пушкарев отметил, что Департамент по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты разработал технические требования. Разработанное техническое задание сейчас проходит согласование в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Сессия горсовета утвердила на следующий год средства на выполнение рабочего проекта. Систему планируют создать на базе сети КП «Городской информационный центр», отказавшись от услуг «Укртелекома». Завершить проектные работы намерены до 1 октября 2020 года, монтаж систем, согласно постановлению Кабмина, - в 2021-2023 гг.