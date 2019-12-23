23.12.2019 12:52

Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект «О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком» относительно строительства третьей очереди метрополитена в Харькове.



://city.kharkov.ua/

Соответствующие данные размещены на сайте Верховной Рады.



Согласно документу, на строительство метро ЕИБ предоставит Харькову кредит в размере 160 млн. евро.



Напомним, 5 декабря соглашение с ЕИБ было ратифицировано Верховной Радой, последний этап прохождения документа – подпись Президента Украины.



Отметим, что проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро).