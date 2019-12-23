Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект «О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком» относительно строительства третьей очереди метрополитена в Харькове.
Соответствующие данные размещены на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, на строительство метро ЕИБ предоставит Харькову кредит в размере 160 млн. евро.
Напомним, 5 декабря соглашение с ЕИБ было ратифицировано Верховной Радой, последний этап прохождения документа – подпись Президента Украины.
Отметим, что проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро).
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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