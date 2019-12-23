Главная Новости Власть Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове
23.12.2019  12:52   

Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект «О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком» относительно строительства третьей очереди метрополитена в Харькове.


://city.kharkov.ua/

Соответствующие данные размещены на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, на строительство метро ЕИБ предоставит Харькову кредит в размере 160 млн. евро.

Напомним, 5 декабря соглашение с ЕИБ было ратифицировано Верховной Радой, последний этап прохождения документа – подпись Президента Украины.

Отметим, что проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро).

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, строительство, харьков, кредит, зелениский
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
18.12 Дороги и транспорт В метро перенастроили терминалы пополнения 16.12 Дороги и транспорт В новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до трех часов ночи 11.12 Дороги и транспорт Две станции метро закроют для пассажиров
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 