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23.12.2019  17:02   

Геннадий Кернес примет участие в заседании Совета развития громад и территорий

Харьковский городской голова Геннадий Кернес примет участие в заседании Совета развития громад и территорий, которое состоится 24 декабря в Киеве.


// city.kharkov.ua

Совет как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины был создан 18 декабря Указом Президента Владимира Зеленского. Его цель - содействие налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов власти с органами местного самоуправления в вопросах выработки приоритетов государственной региональной политики и механизмов устойчивого развития территориальных громад, а также для решения проблемных вопросов социально-экономического развития городов и областных центров Украины.

В состав совета вошли: Председатель Верховной Рады, Премьер-министр Украины, руководитель Офиса Президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, директор Национального института стратегических исследований, министры и другие представители государственных органов власти, а также председатели облгосадминистраций, облсоветов, мэры городов-областных центров.

Начало заседания Совета развития громад и территорий – в 13:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, харьков
 
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