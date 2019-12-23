Харьковский городской голова Геннадий Кернес примет участие в заседании Совета развития громад и территорий, которое состоится 24 декабря в Киеве.
Совет как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины был создан 18 декабря Указом Президента Владимира Зеленского. Его цель - содействие налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов власти с органами местного самоуправления в вопросах выработки приоритетов государственной региональной политики и механизмов устойчивого развития территориальных громад, а также для решения проблемных вопросов социально-экономического развития городов и областных центров Украины.
В состав совета вошли: Председатель Верховной Рады, Премьер-министр Украины, руководитель Офиса Президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, директор Национального института стратегических исследований, министры и другие представители государственных органов власти, а также председатели облгосадминистраций, облсоветов, мэры городов-областных центров.
Начало заседания Совета развития громад и территорий – в 13:00.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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