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24.12.2019  09:08   

Земля умершей сельчанки вернулась в собственность громады

Земельный участок площадью более 5,5 га, расположенный в Волчанском районе, признан выморочным наследством и принят в коммунальную собственность сельского совета.


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По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Оксаны Черкашиной, на территории сельского совета Волчанского района умершему лицу принадлежало право на земельную долю, то есть пай. Однако информация о заведении наследственного дела в Наследственном реестре отсутствует, что свидетельствует о том, что в предусмотренный законом срок в Волчанскую нотариальную контору обращения лиц о принятии наследства не поступали.

Сельский совет не осуществил соответствующие действия о признании наследства выморочным и зачисления в собственность территориальных общин указанных земельных участков. Поскольку государственный интерес заключается в пополнении бюджета за счет уплаты арендаторами арендной платы за пользование земельными участками, в Волчанский районный суд прокуратурой направлено заявление о признании наследства, то есть земельного участка площадью более 5,5 га, оставшейся после смерти лица, выморочным.

Заявление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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