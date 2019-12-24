24.12.2019 17:12

Геннадий Кернес объявил флешмоб праздничных снимков

Мэр Харькова предлагает постить в социальных сетях фотографии новогоднего города.



// Facebook/gennadykernes

«Объявляю флешмоб праздничных снимков, хештег #харьковчанеотмечают», – на своей странице в Facebook написал Харьковский городской голова.

«Центр Харькова в этом году стал настоящей сказкой, мы украсили его, как свой дом, и я искренне рад, что тысячи людей приходят гулять на площадь, в Сад Шевченко, к Оперному театру, гуляют по Сумской.



Студенты, переселенцы, гости - нам хватит тепла на всех, харьковчане умеют праздновать и делиться.



На снег, правда, мы можем только надеяться, но засыпать Харьков праздничными фото нам вполне по силам, правда?», – говорится в сообщении.