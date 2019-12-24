Геннадий Кернес объявил флешмоб праздничных снимков

Мэр Харькова предлагает постить в социальных сетях фотографии новогоднего города.
«Объявляю флешмоб праздничных снимков, хештег #харьковчанеотмечают», – на своей странице в Facebook написал Харьковский городской голова.
«Центр Харькова в этом году стал настоящей сказкой, мы украсили его, как свой дом, и я искренне рад, что тысячи людей приходят гулять на площадь, в Сад Шевченко, к Оперному театру, гуляют по Сумской.
Студенты, переселенцы, гости - нам хватит тепла на всех, харьковчане умеют праздновать и делиться.
На снег, правда, мы можем только надеяться, но засыпать Харьков праздничными фото нам вполне по силам, правда?», – говорится в сообщении.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь. Местами туман.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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