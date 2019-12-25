25.12.2019 15:15

В Харькове создан реестр многодетных семей

В Харькове создали Единый электронный реестр многодетных семей, в который будут автоматически добавляться семьи, где воспитывается минимум три ребенка.



://facebook.com

Как сообщил сегодня, 24 декабря, на заседании исполкома Харьковского городского совета директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, на сегодня в городе проживает 5,4 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 17,3 тыс. детей.



По его словам, единый реестр даст возможность более оперативно выписывать соответствующие удостоверения многодетным семьям и будет также использоваться для оформления льгот, соцвыплат и пр.



«Время обслуживания будет значительно сокращено, поскольку у нас есть список необходимых документов, которые внесены в реестр и не требуют дополнительных бумажных носителей от многодетных семей», - отметил Алексей Чубаров.



Ежегодно количество многодетных семей в Харькове увеличивается в среднем на 6%.