25.12.2019 14:15

Игорь Терехов поздравил детей с наступающим Новым годом

Представление «Госпожа Метелица» прошло 25 декабря в Харьковском театре для детей и юношества.



://city.kharkov.ua

«Госпожа Метелица» - это музыкальная сказка в двух действиях о том, что добрые и злые поступки всегда возвращаются человеку. Премьера спектакля состоялась 21 декабря. Сегодня сказку посмотрели более 300 детей.

С наступающими новогодними праздниками детей и их родителей поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он пожелал всем здоровья, счастья, успехов, благополучия и радости.

«Очень радостная атмосфера царит в Театре юного зрителя. Важно дарить детям радость, чтобы они гармонично развивались, ходили в театр, чтобы у них была мирная счастливая жизнь. Об этом мечтают все родители, поэтому команда городского головы Геннадия Кернеса делает все возможное, чтобы Харьков развивался. Желаю, чтобы Новый год принес нам только радость и стал лучше предыдущего, чтобы у нас было такое же великолепное настроение, как сегодня», - сказал первый вице-мэр.

Напомним, что на зимних каникулах во Дворце спорта пройдет мюзикл «В тридевятом царстве», который смогут посмотреть около 45 тыс. учащихся 1-4 классов и более 5 тыс. детей льготных категорий. В постановке задействовано около 600 харьковских артистов. Также в этом году 55 тыс. учащихся начальной школы получат от мэра сладкие подарки и книги для семейного чтения «Празднование Нового года и Рождества Христова в Харькове».