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27.12.2019  11:55   

Геннадий Кернес: проанализированы все возможности решения задачи о снижении тарифов для населения

Глава государства Владимир Зеленский поставил задание перед всеми руководителями органов местного самоуправления - снизить тарифы на тепло.


://dozor.kharkov.ua/

Городской голова Харькова прокомментировал возможность снижения тарифа на тепло для горожан через обращение на страницах социальной сети.

«Во вторник, 24 декабря, я принимал участие в заседании Совета развития громад и территорий под председательством Президента Украины. Глава государства Владимир Зеленский поставил задание перед всеми руководителями органов местного самоуправления - снизить тарифы на тепло. 

В тот же день Кабинет Министров Украины принял постановление № 1082, в котором расписал механизм снижения цен на газ для населения.
 
Я, как харьковский городской голова, в минувшие годы неоднократно заявлял о том, что необоснованный рост цен на газ, влечет за собой неподъемное повышение тарифов для населения. 
 
Сейчас закупочные цены на газ для предприятий теплообеспечения значительно снижены.   
 
Мною и моей командой, в сотрудничестве с главой области, были проанализированы все возможности решения поставленной Президентом задачи о снижении тарифов для населения. Как результат, хочу довести до вашего сведения, уважаемые харьковчане, следующее:
 
1)      Уменьшение начислений за месяц для 1- комнатной квартиры в среднем составит 300 грн за тепло и 115 на горячую воду;
2)      Уменьшение начислений для 2-х комнатных квартир в среднем составит 428 грн. за тепло и 172 грн. на горячую воду;
3)      Уменьшение начислений для 3-х комнатных квартир в среднем составит 592 грн. на отопление и 230 грн. на горячую воду.  
 
Все эти тарифы будут применены к декабрським платежкам, которые вы получите в январе.
 
Так же при начислении оплаты за теплоснабжения декабря будут учтены – в сторону уменьшения - температура наружного воздуха и качество предоставляемых услуг», - говорится в сообщении. 
 
Городской голова Харькова Геннадий Кернес закончил ожидаемую всеми харьковчанами новость поздравлением: - «С наступающим новым 2020 годом и Рождеством Христовым!»
Источник:   Геннадий Кернес / страница в соцсети
 Тэги:  тарифы, комментарии, харьков, кернес, тепло
 
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