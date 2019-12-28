Игорь Терехов: Уже за декабрь потребители получат в платежках меньшие суммы

В Харькове тарифы на тепло снизили в среднем на 23%, а на горячую воду - на 21%.
Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов после всеукраинского селекторного совещания, посвященного вопросу снижения оплаты за тепло и горячую воду в связи с изменением цены на природный газ.
«Мэр Геннадий Кернес принял такое решение. Фактически всю ночь мы работали, чтобы привести тарифы в соответствие с актуальной ценой на газ. «Харьковские тепловые сети» провели полный перерасчет, и уже за декабрь потребители получат в платежках меньшие суммы. Для людей это будет значительное финансовое облегчение», - отметил Игорь Терехов.
Напомним, Геннадий Кернес рассказал о том, как уменьшатся тарифы для населения:
1) уменьшение начислений для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду;
2) уменьшение начислений для 2-комнатной квартиры в среднем составит 428 грн на тепло и 172 грн на горячую воду;
3) уменьшение начислений для 3-комнатной квартиры в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду.
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