28.12.2019 13:47

Геннадий Кернес разъяснил ветеранам АТО ситуацию с льготами

Руководители города 28 декабря встретились с ветеранами АТО и объяснили им ситуацию, которая сложилась с предоставлением льгот на проезд в общественном транспорте и на услуги ЖКХ.



// city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на встрече с представителями общественной организации «Союз ветеранов АТО» напомнил, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины, количество бесплатных проездов в общественном транспорте для льготников ограничивается 30 поездками.

«Горсовет по инициативе мэра Геннадия Кернеса идет на беспрецедентный шаг и закладывает в вашем льготном «Е-ticket» 50 поездок в наземном транспорте и 50 - в метро, что полностью обеспечивает бесплатный проезд ветеранов АТО в рабочие дни», - отметил Игорь Терехов.



Секретарь совета «Союза ветеранов АТО» Юрий Корсунов сообщил, что организация настаивает на безлимитном проезде в общественном транспорте, как сейчас.



«Надеемся на понимание и на эффективное взаимодействие. Мы уже убедились на практике, что городская власть выполняет свои обещания, как, например, с установкой монумента на площади Защитников Украины. Ветераны готовы на дальнейшее сотрудничество, просто мы хотим защитить свои права», - сказал представитель «Союза ветеранов АТО».



Чтобы досконально разобраться в проблеме, Игорь Терехов предложил провести в начале января встречу с инициативной группой ветеранов и специалистами Харьковского горсовета по «Е-ticket» и монетизации льгот на услуги ЖКХ. На встрече обсудят пожелания ветеранов АТО, возможности бюджета города и требования украинского законодательства.



Также ветераны после мирного собрания у здания горсовета встретились с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.



«Местный бюджет берет на себя все расходы, чтобы ветераны любого статуса ездили на безоплатной основе. У нас есть городская программа, и мы еще ни разу никого не забыли. Город переходит на «Е-ticket», чтобы дать возможность ездить бесплатно защищенным категориям граждан. Надо обсудить этот вопрос, оценить наши ресурсы и ваши потребности, понять, во сколько это обойдется бюджету города», - отметил Геннадий Кернес.