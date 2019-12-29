Полиция готовится работать в новогоднюю ночь

В праздничную ночь на территории города и области планируется проведение 11 массовых мероприятий, участие в которых примут около 80 000 граждан.
Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части Харькова.
С 31 декабря на 1 января на площади Свободы состоится развлекательная программа. Участие в мероприятии примут к 40000 граждан, публичный порядок будут обеспечивать 150 милиционеров. В торжествах в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького планируется к 25 000 участников.
Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования будет задействовано около 1200 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.
Полицейские обращаются к жителям города Харькова и гостей не нарушать правопорядок во время праздничных дней.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Утром налипание мокрого снега, местами туман. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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