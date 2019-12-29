Главная Новости Власть Полиция готовится работать в новогоднюю ночь
29.12.2019  12:47   

Полиция готовится работать в новогоднюю ночь

В праздничную ночь на территории города и области планируется проведение 11 массовых мероприятий, участие в которых примут около 80 000 граждан.


// Нацполиция

Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части Харькова.

С 31 декабря на 1 января на площади Свободы состоится развлекательная программа. Участие в мероприятии примут к 40000 граждан, публичный порядок будут обеспечивать 150 милиционеров. В торжествах в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького планируется к 25 000 участников.

Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования будет задействовано около 1200 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Полицейские обращаются к жителям города Харькова и гостей не нарушать правопорядок во время праздничных дней.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков, новый год
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
22.12 Власть На новогодние праздники в Харькове усилили меры безопасности 10.12 Власть К «Металлисту» стянут две тысячи правоохранителей 26.11 Общество Колония на Харьковщине пафосно отметила юбилей (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 