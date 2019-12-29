29.12.2019 12:47

Полиция готовится работать в новогоднюю ночь

В праздничную ночь на территории города и области планируется проведение 11 массовых мероприятий, участие в которых примут около 80 000 граждан.



// Нацполиция

Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части Харькова.



С 31 декабря на 1 января на площади Свободы состоится развлекательная программа. Участие в мероприятии примут к 40000 граждан, публичный порядок будут обеспечивать 150 милиционеров. В торжествах в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького планируется к 25 000 участников.



Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования будет задействовано около 1200 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.



Полицейские обращаются к жителям города Харькова и гостей не нарушать правопорядок во время праздничных дней.