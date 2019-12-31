31.12.2019 12:07

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым



// city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

Это был знаковый год. Переменами, я надеюсь, к лучшему, наполнен воздух. Вместе мы каждый день создаем величие нашего Харькова - красивого, чистого, комфортного, европейского города будущего.



В уходящем году мы ремонтировали дороги, вдохнули новую жизнь в любимые места отдыха, открывали новые садики и группы, приступили к строительству двух станций метро, закончили первую очередь единственного в Украине мусороперерабатывающего комплекса.



Харьков становится красивее! Это особенно видно сейчас, когда город преобразился к новогодним праздникам.



Новый год - это всегда новые надежды. Верю и хочу, чтобы верили все: в следующем году наступит мир!



Достатка вам, уюта, любви и взаимопонимания с родными, друзьями. Счастья вам и здоровья! Радости и только приятных впечатлений, в том числе и от нашего любимого города. Поздравляю вас с Новым, 2020-м годом и Рождеством Христовым!

Харьковский городской голова Геннадий Кернес