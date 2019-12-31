Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством
31.12.2019  12:07   

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым


// city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

Это был знаковый год. Переменами, я надеюсь, к лучшему, наполнен воздух. Вместе мы каждый день создаем величие нашего Харькова - красивого, чистого, комфортного, европейского города будущего.

В уходящем году мы ремонтировали дороги, вдохнули новую жизнь в любимые места отдыха, открывали новые садики и группы, приступили к строительству двух станций метро, закончили первую очередь единственного в Украине мусороперерабатывающего комплекса.

Харьков становится красивее! Это особенно видно сейчас, когда город преобразился к новогодним праздникам.

Новый год - это всегда новые надежды. Верю и хочу, чтобы верили все: в следующем году наступит мир!

Достатка вам, уюта, любви и взаимопонимания с родными, друзьями. Счастья вам и здоровья! Радости и только приятных впечатлений, в том числе и от нашего любимого города. Поздравляю вас с Новым, 2020-м годом и Рождеством Христовым!

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, новый год
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
29.12 Общество Геннадий Кернес: Пусть исполнятся самые сокровенные желания 28.12 Власть Геннадий Кернес разъяснил ветеранам АТО ситуацию с льготами 27.12 Общество Геннадий Кернес поздравил детей на новогодней сказке во Дворце спорта (ФОТО)  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 