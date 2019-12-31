Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым
Дорогие харьковчане!
Это был знаковый год. Переменами, я надеюсь, к лучшему, наполнен воздух. Вместе мы каждый день создаем величие нашего Харькова - красивого, чистого, комфортного, европейского города будущего.
В уходящем году мы ремонтировали дороги, вдохнули новую жизнь в любимые места отдыха, открывали новые садики и группы, приступили к строительству двух станций метро, закончили первую очередь единственного в Украине мусороперерабатывающего комплекса.
Харьков становится красивее! Это особенно видно сейчас, когда город преобразился к новогодним праздникам.
Новый год - это всегда новые надежды. Верю и хочу, чтобы верили все: в следующем году наступит мир!
Достатка вам, уюта, любви и взаимопонимания с родными, друзьями. Счастья вам и здоровья! Радости и только приятных впечатлений, в том числе и от нашего любимого города. Поздравляю вас с Новым, 2020-м годом и Рождеством Христовым!
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Звезды обещают прилив неожиданной бодрости. И даже если этого не случится с утра, не огорчайтесь – до вечера необычная энергичность этого дня обязательно проявит себя.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.
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давл.:
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