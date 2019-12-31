Тринадцать сотен полицейских выйдет на охрану порядка в новогоднюю ночь

Наряды полиции нацелены на четкое соблюдение действующего законодательства и служебных инструкций, а также обеспечение качественного полицейского сервиса.
В праздничную ночь на территории города и области планируется проведение 11 массовых мероприятий, участие в которых примут около 80 000 граждан. Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части Харькова.
Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования будет задействовано более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.
Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать правила пожарной безопасности, дорожного движения, использование пиротехнических средств, быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов и сразу сообщать об этом на спецлиннию полиции «102».
Звезды обещают прилив неожиданной бодрости. И даже если этого не случится с утра, не огорчайтесь – до вечера необычная энергичность этого дня обязательно проявит себя.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.
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