31.12.2019 13:39

Тринадцать сотен полицейских выйдет на охрану порядка в новогоднюю ночь

Наряды полиции нацелены на четкое соблюдение действующего законодательства и служебных инструкций, а также обеспечение качественного полицейского сервиса.



// Нацполиция

В праздничную ночь на территории города и области планируется проведение 11 массовых мероприятий, участие в которых примут около 80 000 граждан. Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части Харькова.

Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования будет задействовано более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.



Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать правила пожарной безопасности, дорожного движения, использование пиротехнических средств, быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов и сразу сообщать об этом на спецлиннию полиции «102».