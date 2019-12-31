Главная Новости Власть Тринадцать сотен полицейских выйдет на охрану порядка в новогоднюю ночь
31.12.2019  13:39   

Тринадцать сотен полицейских выйдет на охрану порядка в новогоднюю ночь

Наряды полиции нацелены на четкое соблюдение действующего законодательства и служебных инструкций, а также обеспечение качественного полицейского сервиса.


// Нацполиция

В праздничную ночь на территории города и области планируется проведение 11 массовых мероприятий, участие в которых примут около 80 000 граждан. Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части Харькова.

Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования будет задействовано более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать правила пожарной безопасности, дорожного движения, использование пиротехнических средств, быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов и сразу сообщать об этом на спецлиннию полиции «102».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков, новый год
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
29.12 Власть Полиция готовится работать в новогоднюю ночь 22.12 Власть На новогодние праздники в Харькове усилили меры безопасности 10.12 Власть К «Металлисту» стянут две тысячи правоохранителей
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 