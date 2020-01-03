Харьковчанка пожаловалась на нарушения условий работы следователей в ГБР

Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова рассказала о существенных нарушениях условий работы следователей в ГБР и поделилась стратегией дальнейших действий.
Соответствующий видеоотчет размещен на странице Facebook ГБР.
"Во время ознакомления с работой бюро, было установлено существенное нарушение как организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением. В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, по наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы", - сказала Венедиктова.
Также, по словам руководительницы ГБР, больше года в четырех управлениях оперативных подразделений работают только руководители, а другие кадры отсутствуют.
Напомним, временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады (фракция "Слуга народа").
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: