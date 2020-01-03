03.01.2020 13:49

За 2019 год в бюджет Харькова поступило 15,9 миллиарда гривен доходов

По итогам 2019 года объем финансовых ресурсов города Харькова составил 15 926,1 млн грн.



://city.kharkov.ua

Об этом сказано в информационном сообщении Департамента бюджета и финансов Харьковского городского совета.



Так, собственные доходы бюджета составили 11 200 млн грн; межбюджетные трансферты – 4726,1 млн грн. По сравнению с 2018 годом объем собственных доходов бюджета увеличился в 1,2 раза, или на 1779,9 млн грн.



При этом возросли поступления:

- налога на доходы физических лиц (6028,2 млн грн), единого налога (2103,7 млн грн) и налога на недвижимое имущество (260,9 млн грн) – в 1,2 раза;

- платы за землю (1426 млн грн) и средств от продажи земли (148,6 млн грн) – в 1,3 раза.



Также в бюджет города Харькова поступили:



- акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты, в сумме 549,5 млн грн;

- плата за предоставление других административных услуг – 72 млн грн;

- арендная плата за пользование коммунальным имуществом - 63,7 млн грн,

- налог на прибыль коммунальных предприятий – 40,6 млн грн;

- собственные поступления бюджетных учреждений – 306,5 млн грн.



За 2019 год в бюджет города получены субвенции:



- образовательная – 1358,4 млн грн;

- медицинская – 1132,4 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми – 1276,3 млн грн;

- на предоставление льгот и субсидий населению – 633,4 млн грн;

- на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 57,7 млн грн;

- на приобретение жилья отдельным категориям граждан – 30,9 млн грн;

- на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 20,3 млн грн;

- на приобретение ангиографического оборудования – 11,5 млн грн;

- на капитальный ремонт сквера возле станции метро «Защитников Украины» с установлением памятного знака Героям антитеррористической операции – 10,8 млн грн;

- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 9 млн грн;

- на реконструкцию участка II Орджоникидзевского коллектора – 6,2 млн грн;

- на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог и улиц в городе Харькове – 4,8 млн грн.



Кроме того, поступили дотации:



- на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 136,6 млн грн;

- на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 34,9 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за отчетный период составили 16 417,6 млн грн и возросли в 1,1 раза к уровню 2018 года.



Бюджетные средства направлены:



- на финансирование социально-культурной сферы – 8332,5 млн грн (50,8% от общего объема расходов);

- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 4928 млн грн (30,0%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 894,2 млн грн (5,4%).