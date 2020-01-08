08.01.2020 09:05

Харьков в 2020 году продолжит работу по международному сотрудничеству

Более сотни зарубежных делегаций и десятки договоров о международном сотрудничестве. Десятки международных форумов и наград. 2019-й для Харькова был продуктивным, отмечают в Департаменте международного сотрудничества.



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«В 2019 году город Харьков подписал соглашение, теперь уже с городом-партнёром, Минском Республика Беларусь. Это мероприятие, к которому мы шли очень долго и состоялось это событие в рамках встречи Президентов двух стран, это был «2-ой форум регионов Украины-Белорусии», это весьма значимо для Харькова, потому что мы довольно длительный период работали над тем, чтобы это соглашение было уже официально подписано. Одним из значимых направлений является сфера туризма. В этой сфере очень хорошо преуспели за 2019 год. И Харьков стал первым городом Украины, который стал членом «Всемирной федерации туристических городов», мы приняли участие уже в нескольких мероприятиях и вот в рамках туристического форума приезжали к нам представители, мэр подписал заявку о вступлении в эту ассоциацию и довольно быстро, за несколько месяцев Харьков приняли в эту федерацию», – рассказала заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская.



Харьков, добавляет Юлия Згурская, получил несколько очень значимых наград в сфере туризма. Это и признание Верховной Рады. В копилке Первой столицы несколько наград от журналов «fDi Magazine» и «Financial Times» в сфере туристических локаций будущего. Это направление Mice, то есть делового туризма, в котором Харьков является одним из лидеров по Украине.



Также Харьков уже несколько лет подряд получает награды журнала «Financial Times» в сфере экономики. Много сделано в сфере международного сотрудничества и в рамках таких ассоциаций как «Eurocities» – сети, объединяющей органы местного самоуправления из 140 городов со всего мира. А также «Ассоциации городов владельцев приза Европы». В 2019 году Харьков передал свои права как председательствующего города польском городу Ченстохова. Два года подряд мэр Харькова Геннадий Кернес был председателем этой ассоциации. Сейчас по городским головой осталась должность вице-президента. Работы в этой ассоциации продолжаются. На конец 2019 Харьков имеет 34 города-побратима в 23 странах мира и на этом остановки не будет, добавляют в профильном Департаменте мэрии.



«Самое главное для нас, для города и его руководства, это не количество городов-побратимов, а качество наполнения договоров какими-то практическими мероприятиями. В 2020 году мы ожидаем, с тремя городами у нас будут юбилейные даты. Это 15 лет сотрудничества, 25 и 30 лет с момента подписания договоров. И конечно же этим событиям мы будем уделять особое внимание. Например, с тем же городом Варна, с которым мы в 2020 году будем отмечать 20-летие соглашения, мы планируем ряд мероприятий. В том числе таких промоционных, чтобы жителям города Варна рассказать больше о Харькове и наоборот. Наших горожан познакомить с культурой, традициями города Варны и Болгарии в целом», – рассказала Юлия Згурская.



На этом работа не отстанавливается. Планируется создание некоторых новых ассоциаций. Продолжат свою работу и те проекты, которые уже действуют в Харькове, такие как «Школа молодого дипломата», получившая ряд наград Министерства иностранных дел и других организаций. К этому привлекут и представителей Молодежного совета при Харьковском городском голове.



В Департаменте международного сотрудничества подчеркивают, планы по укреплению положительного имиджа Первой столицы и развития международного сотрудничества на 2020 год масштабные.