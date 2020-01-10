Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Бабаева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 января, поздравил с днем рождения Владимира Бабаева - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.
Желаю Вам новых успехов, достижения поставленных целей, благополучия и многих лет плодотворной работы!» - говорится в поздравлении городского головы.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: