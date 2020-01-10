Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Бабаева

«Сегодня Вы достойно продолжаете и приумножаете традиции своих предшественников, занимаясь научной деятельностью, готовя востребованных специалистов, которые будут писать новые страницы истории университета и страны.

Желаю Вам новых успехов, достижения поставленных целей, благополучия и многих лет плодотворной работы!» - говорится в поздравлении городского головы.