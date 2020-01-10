Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Бабаева
10.01.2020  09:54   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Бабаева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 января, поздравил с днем рождения Владимира Бабаева - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.


// city.kharkov.ua
«Сегодня Вы достойно продолжаете и приумножаете традиции своих предшественников, занимаясь научной деятельностью, готовя востребованных специалистов, которые будут писать новые страницы истории университета и страны.

Желаю Вам новых успехов, достижения поставленных целей, благополучия и многих лет плодотворной работы!» - говорится в поздравлении городского головы.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
18.12 Общество Почетный харьковчанин Николай Овчаренко отмечает день рождения 21.11 Общество Ветерана Второй мировой войны Михаила Бушкова поздравили с днем рождения 21.11 Общество Герой Советского Союза Михаил Карпеев отпраздновал день рождения
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 