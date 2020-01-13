13.01.2020 17:12

Геннадий Кернес: Мы нацелены привлечь средства и приобрести машины с запасом хода

43 новых троллейбуса получило КП «Троллейбусное депо №2» в рамках кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 13 января, на открытии новой троллейбусной линии на Северной Салтовке Харьковский городской голова Геннадий Кернес, всего ожидается поставка 57 троллейбусов.

Кроме того, еще ориентировочно 36 одинарных и 12 спаренных троллейбусов («гармошка») планируется приобрести для троллейбусного депо №3 в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком.

«Мы думаем о продлении маршрута на ул. Дружбы Народов. Еще есть такие сложности, как Жихарь, Пятихатки, «Горизонт» (ХТЗ). Мы нацелены привлечь средства и приобрести машины с запасом хода, чтобы они ездили и как троллейбусы, и как автобусы», - сообщил городской голова.