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13.01.2020  17:12   

Геннадий Кернес: Мы нацелены привлечь средства и приобрести машины с запасом хода

43 новых троллейбуса получило КП «Троллейбусное депо №2» в рамках кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 13 января, на открытии новой троллейбусной линии на Северной Салтовке Харьковский городской голова Геннадий Кернес, всего ожидается поставка 57 троллейбусов.
 
Кроме того, еще ориентировочно 36 одинарных и 12 спаренных троллейбусов («гармошка») планируется приобрести для троллейбусного депо №3 в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком. 
 
«Мы думаем о продлении маршрута на ул. Дружбы Народов. Еще есть такие сложности, как Жихарь, Пятихатки, «Горизонт» (ХТЗ). Мы нацелены привлечь средства и приобрести машины с запасом хода, чтобы они ездили и как троллейбусы, и как автобусы», - сообщил городской голова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, обновление троллейбусного парка, харьков
 
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